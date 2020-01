Marotta ha il nome del botto 2020-21: non arriverà a gennaio solo per una clausola particolare

Se il mercato di gennaio è più attivo che mai, l’Inter si sta mostrando sul pezzo anche per la prossima sessione estiva di campagna acquisti. Da tempo, infatti, si parla di un interessamento nerazzurro per Dries Mertens del Napoli, in scadenza di contratto con il club azzurro e pronto a una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Repubblica, il belga è sotto la lente d’ingrandimento di Marotta per l’ennesimo, possibile acquisto a parametro zero. Senza una clausola specifica presente nel suo contratto oggi, probabilmente Mertens sarebbe già arrivato in questa sessione. Scrive il quotidiano:

“… Sempre per l’estate, ma questa volta in entrata, un’ipotesi per rinforzare l’attacco dell’Inter è Dries Mertens, che ha rifiutato ogni ipotesi di trasferimento in Arabia e in Cina e che vorrebbe fare un’ultima esperienza di peso in Serie A. La clausola che oggi gli impedisce di scegliere un club italiano, oggi in vigore, a giugno verrà meno e il belga, svincolato, sarà libero di scegliere. Certo, da qui a giugno sul mercato può succedere di tutto. Ma se è per questo, anche da oggi a domani, come ha dimostrato la vicenda Politano-Spinazzola“.

(Fonte: Repubblica)