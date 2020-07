Inter, c’è il nome se parte Lautaro. “Profilo di altissimo livello, idea che prende corpo”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha spiegato chi potrebbe essere il successore di Lautaro Martinez all’Inter qualora l’argentino partisse in direzione Barcellona: “Gabriel Jesus potrebbe essere il nome giusto per l’Inter se Lautaro dovesse alla fine andare al Barcellona. È un’idea che sta prendendo sempre più corpo, anche se per il momento i nerazzurri non si sono mossi.

È chiaro che l’Inter a oggi deve essere pronta a tutto. Nessuno vuole perdere Martinez ma se poi non ci fossero i presupposti per continuare insieme serve un piano alternativo. E la strada che porta a Gabriel Jesus potrebbe essere quella giusta. Il brasiliano è un profilo di altissimo livello e l’Inter ci sta inevitabilmente pensando. Si sta invece raffreddando la pista Cavani, anche per le richieste di ingaggio molto alte”.