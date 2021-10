Inter: spunta una promessa fatta a Barella sul rinnovo di contratto

Calciomercato.com svela una promessa fatta dalla società nerazzurra al centrocampista, ora impegnato in Nazionale

Un interessante aneddoto sul rinnovo di contratto di Nicolò Barella. Arriva da Calciomercato.com, che sul centrocampista dell’Inter - in questi giorni impegnato in Nazionale - ha spiegato: “L'Inter non avrebbe urgenza di rinnovare il contratto di Nicolò Barella, ma sta comunque spingendo nonostante una scadenza fissata al 30 giugno 2024. Il club nerazzurro sta però rispettando una promessa fatta al giocatore e al suo agente di adeguare lo stipendio del ragazzo prima della naturale scadenza a fronte di prestazioni in grande crescita”, si legge.