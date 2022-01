Repubblica – Mercato, promessa Raiola a Marotta: “Se partisse de Vrij, porterebbe all’Inter…”

Dopo Scamacca e Frattesi, l'Inter avrebbe prenotato per l'estate anche Gleison Bremer, difensore centrale del Torino

Dopo Scamacca e Frattesi, l'Inter avrebbe prenotato per l'estate anche Gleison Bremer, difensore centrale del Torino. Un'operazione da 25 milioni di euro circa, ovvero la cifra richiesta dal presidente granata Urbano Cairo per lasciarlo partire. La stessa cifra, secondo Repubblica, che Mino Raiola, procuratore di de Vrij, avrebbe promesso a Marotta in caso di partenza del difensore olandese:

"Se Botman dovesse sfumare, il Milan tenterà di gareggiare con l’Inter per lo stopper del Torino Gleison Bremer. Che Marotta, Ausilio e Baccin hanno già prenotato. Il presidente granata Urbano Cairo potrebbe convincerlo al rinnovo, introducendo una clausola da 25 milioni. Ed è proprio la cifra che Mino Raiola ha assicurato che porterà all’Inter in caso dovesse partire il suo assistito Stefan De Vrij, che piace in Premier League, soprattutto al Tottenham del suo ex allenatore Antonio Conte".