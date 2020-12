Gioco d’anticipo: “Idee chiarissime per giugno. Già pronti 2 nomi per l’Inter 2021-22”

Mancano circa due settimane all’apertura della sessione di mercato di gennaio, ma l’Inter sta già guardando oltre. Per piazzare i grandi colpi del 2021-22, infatti, bisogna giocare d’anticipo, per tessere tele e, magari, chiudere affari importanti al giusto prezzo. Secondo quanto riporta Niccolò Ceccarini per TMW, il club nerazzurro avrebbe messo in cima alla lista per la prossima stagione Musso e De Paul, gioielli dell’Udinese che da tempo piacciono tra le parti di Viale della Liberazione:

“Un paio di settimane ancora e poi saremo nel vivo del mercato. Gennaio ma anche giugno, nel senso che in questi mesi alcuni club programmeranno il lavoro anche per il futuro. È il caso dell’Inter che sta pensando a come rinforzare ulteriormente il suo organico. Il club nerazzurro sta guardando con decisione in casa Udinese dove i pezzi pregiati non mancano di sicuro. E in cima alla lista i due nomi sono quelli di Musso e De Paul. Entrambi stanno facendo benissimo e l’Inter sarebbe intenzionata a prenderli“.

(Fonte: TMW)