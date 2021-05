Sky – Inter, il PSG fa sul serio per Hakimi: la sensazione è che l’affare si chiuderà

Il Paris Saint-Germain fa davvero sul serio per Hakimi. Come riporta Sky Sport, infatti, il club francese insiste per avere il laterale

Marco Macca

Il Paris Saint-Germain fa davvero sul serio per Achraf Hakimi. Come riporta Sky Sport, infatti, il club francese insiste per avere il laterale marocchino dell'Inter, che però rimane ferma sulla sua richiesta di 80 milioni di euro.

Finché da Parigi non si avvicineranno a quella cifra, sottolinea l'emittente, Hakimi resterà a Milano, anche se resta il principale indiziato a lasciare la squadra campione d'Italia. La sensazione, comunque, conclude Sky, è che l'affare possa concludersi nei prossimi giorni.

(Fonte: Sky Sport)