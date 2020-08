In Francia: “Inter, il PSG ha contattato l’agente di Brozovic. Leonardo ha voluto sapere…”

E’ Marcelo Brozovic il nome illustre che, in queste ore, l’Inter potrebbe sacrificare per fare cassa e finanziare il mercato. E nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente per il mediano croato: secondo quanto riporta Le10Sport, infatti, Leonardo, direttore sportivo del PSG, avrebbe contattato l’agente del centrocampista nerazzurro. Il dirigente avrebbe infatti chiesto la situazione legata al giocatore e le sue intenzioni in vista della prossima stagione, cominciando anche a discutere su un eventuale ingaggio. L’Inter, dal canto suo, conclude il portale, non sarebbe contrario all’idea di lasciare andare il suo numero 77.