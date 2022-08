PSG, non solo Skriniar: offerta monstre al City per Bernardo Silva, no di Guardiola

Si parla da tempo della volontà del PSG di non mollare Milan Skriniar, anche se resta ampia la distanza tra domanda dell'Inter (80 mln) e offerta dei francesi, ferma a 60 mln, bonus compresi. Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, però, il PSG è intenzionato a rinforzarsi anche in attacco: stando a quanto riporta il portale francese, infatti, i parigini hanno contattato ufficialmente il Manchester City avanzando un'offerta di 80 mln di euro al club inglese per Bernardo Silva. La risposta del City è stata negativa, specialmente Guardiola non ha intenzione di perdere il portoghese, mentre il giocatore non disdegnerebbe il trasferimento a Parigi. Ma non è detto che la trattativa sia conclusa qui.