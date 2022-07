TS – Il PSG molla Skriniar? Le richieste dell’Inter hanno convinto Campos a virare su…

"Il Psg sembra ormai convinto di mollare la presa su Milan Skriniar . Dopo l’ultima offerta fatta (53 milioni più 7 di bonus), non ci sono stati rilanci e, quanto accaduto sul fronte Bremer , ha convinto i francesi a ripiegare su obiettivi più economici, considerando che l’Inter non accetta contropartite e non vuole sedersi a un tavolo per meno di 70 milioni".