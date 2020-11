Inter, Telefoot: “PSG, Eriksen non è opzione: perdite da 100 mln. E c’è un altro motivo”

Le dichiarazioni di oggi di Beppe Marotta sembrano chiarissime: presto ci sarà davvero da trovare una soluzione per Christian Eriksen, che continua a non trovare spazio all’Inter. Negli scorsi giorni diversi media hanno accostato il danese al Paris Saint-Germain, magari in uno scambio di cartellini con Leandro Paredes.

Ma per Simone Rovera, giornalista di Telefoot, ad oggi questa non sembra essere una pista percorribile: “Al momento, Eriksen non sembra essere un’opzione per il Paris Saint-Germain. Ci sono diverse ragioni per questo. Innanzitutto per ragioni economiche. Il PSG ha perso fino a 100 milioni di euro quest’anno e tale perdita potrebbe aumentare. Ed Eriksen ha uno stipendio enorme all’Inter. Guadagna 7,5 milioni di euro. Quindi non è una priorità al momento”, le sue parole riportate da Bt.dk.