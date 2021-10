Inter, Brozovic chiede ingaggio ‘alla Lautaro’: incontro durante la sosta? C’è sondaggio PSG

Il futuro di Marcelo Brozovic tiene in apprensione tutti i tifosi dell'Inter. La trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo

Il futuro di Marcelo Brozovic tiene in apprensione tutti i tifosi dell'Inter. Perché il centrocampista croato, fra gli imprescindibili assoluti della squadra prima di Antonio Conte e ora di Simone Inzaghi, ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rischio di perderlo a parametro zero al momento esiste. Anche perché la trattativa per il rinnovo, di fatto, non è ancora entrata nel vivo. E, intanto, come scrive Tuttosport, il Paris Saint-Germain osserva alla finestra:

Il PSG osserva

"Un vertice doveva svolgersi proprio in questi giorni, ma motivi personali hanno bloccato papà Brozovic e avvocato a Zagabria. Possibile che se ne riparli la prossima settimana o durante la sosta. La volontà reciproca rimane quella di proseguire insieme, ma bisognerà capire se l'offerta nerazzurra da circa 5 milioni andrà bene al clan Brozovic che punta probabilmente a un ingaggio "alla Lautaro", da almeno 6 e si fa forte - probabilmente - di sondaggi arrivati da top club stranieri, in primis il Psg. Non ci sono al momento segnali di rottura, ma prima o poi bisognerà sedersi a un tavolo. E il primo a tifare per una rapida soluzione è proprio Inzaghi che fin dal giugno scorso aveva indicato in Brozovic un incedibile".

