Il Psg rischia di perdere Mbappé a zero. Il giocatore non vuole rinnovare e ha…

Il club francese rischia di perdere a zero uno dei giocatori più forti in circolazione

Prima dell'Europeo, Kylian Mbappé aveva dichiarato di volersi concentrare completamente sulla competizione e che non avrebbe preso alcuna decisione sul suo futuro. Da quasi due anni, l'attaccante 22enne è infatti in trattative con il Psg per il prolungamento del suo contratto, in scadenza a giugno 2022.