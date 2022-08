Romano: “Un anno fa il PSG avrebbe preso Skriniar per 70 mln. Fermi a 50 perché…”

Un retroscena su Milan Skriniar. Fabrizio Romano ha parlato così del difensore, tolto dal mercato dall’Inter: “Il messaggio del PSG a tutti è chiaro: è finita l’epoca in cui il club strapaga i giocatori oppure li manda in giro per l’Europa con prestiti pagati. Il PSG vuole chiudere le operazioni alle proprie condizioni. Fosse stato un anno fa, Skriniar era già a Parigi dal 20 giugno. Perché arrivavano con 70 milioni e la chiudevano. Qui sono arrivati a 50 più bonus, 50 più giocatori, perché pensavano che il giocatore valesse quella cifra essendo a scadenza tra un anno”, ha detto al canale Twitch di SOS Fanta.