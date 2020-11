Inter, quarta punta a gennaio? C’è chi non arriverà: “Marotta non tornerà su di lui”

La questione quarta punta resta un tema di grande attualità in casa Inter. Con Lukaku ai box, Sanchez non al 100% e Pinamonti ancora da far crescere, il club nerazzurro avrebbe bisogno di un uomo affidabile in caso di emergenza.

Questo, però, non sarà Fernando Llorente, un’opportunità in passato, ma non oggi: “L’Inter non tornerà su di lui come quarta punta: è stato un’idea in passato perché Antonio Conte lo conosce. Ma ad oggi non rappresenta un’opportunità in prima linea, almeno fino a questo momento”, spiega Calciomercato.com.