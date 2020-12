Sky – Confronto Inter-Conte, andrà su due binari. Poche risorse ma le aspettative…

«Rivedrò l’Inter nella pausa. Giusto rivedersi dopo l’incontro di agosto quando erano state prese decisioni accettate da tutti. Ora di sedersi di nuovo per capire situazioni che abbiamo in mente, come affrontarle e se affrontarle». Così Antonio Conte nella conferenza stampa che precede la partita contro il Verona, l’ultima del 2020 e pure l’ultima rispetto ad un nuovo confronto con la società. Si parlerà, ovviamente, dei piani futuri del club e del calciomercato di gennaio.

“Verterà su due binari: l’intenzione del club di restare sempre nelle squadre nei primi posti della classifica e le possibilità economiche in un momento delicato in generale. Non sarà facile perché le risorse non sono molte. Ma le aspettative sono alte perché servono giocatori di primo livello per rinforzare l’Inter”, hanno spiegato a Skysport.

(Fonte: SS24)