Sky – Lukaku, questione lunga. Dybala, serve spazio nella rosa. Mkhitaryan…

Il punto sulle trattative nerazzurre dal canale satellitare: con l'incontro tra il legale del belga e il club nerazzurro è iniziata una lunga estate di mercato

Non sarà facile ed era prevedibile, così come era prevedibile che l'ostacolo vero nella trattativa sarebbe stata la volontà del Chelsea. Perché Romelu Lukaku vuole tornare a tutti i costi a Milano e ha ribadito - nell'incontro andato in scena ieri con il suo legale, come vi abbiamo raccontato - che è disposto a tagliarsi lo stipendio.