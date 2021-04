Inter, Ranocchia padrone del suo futuro. In mezzo 4 da valutare, un pupillo di Conte ai saluti

L'Inter rimane concentrata sul finale di stagione, ma il club deve iniziare a capire su chi contare per il prossimo anni

"In difesa la maggior parte delle situazioni sembrano delineate, in un senso o nell’altro: De Vrij, Bastoni e D’Ambrosio viaggiano verso il rinnovo, per Kolarov la conferma appare complicata, Darmian è stato riscattato a inizio anno e su Skriniar non c’è alcun dubbio. L’attesa è per Ranocchia, in scadenza di contratto: prolungare per una stagione o salutare per trovare spazio altrove? La decisione sarà quasi esclusivamente sua, la società lo appoggerà in ogni caso", spiega Gazzetta.it.