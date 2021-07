Ex Inter, Puscas dice no ad una proposta arrivata dalla Turchia

L'ex attaccante nerazzurro gioca in Championship e con il Reading FC ha un contratto valevole ancora per tre anni

Era un attaccante dell'Inter quando ha firmato un quinquennale con il Reading FC, club di Championship. L'attaccante rumeno dei Royals George Puscas è stato legato ad un trasferimento in Turchia. Si diceva che potesse andare in prestito per un anno al Kasimpasa.

Il giocatore rumeno però avrebbe rifiutato il trasferimento alla squadra di Istanbul. Il club milita nel massimo campionato turco ed è arrivato 14esimo nella scorsa stagione. Puscas in passato ha giocato in Turchia, nel Fenerbahce. Nella scorsa stagione il suo percorso è stato ostacolato da un problema di ernia e non è riuscito ad essere al massimo. Il club inglese, con cui ha un contratto valido per ancora un anno, ha un embargo sui trasferimenti dopo una violazione sulle linee guida di Profitto e sostenibilità dettate dalla Championship e si aspetta l'intervento dell'EFL per determinare cosa si può fare e non fare sul mercato.