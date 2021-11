Inter, non solo il PSG: quattro club sulle tracce di Brozovic

In scadenza di contratto con l'Inter al 30 giugno 2022, Marcelo Brozovic ha molti estimatori soprattutto all'estero

Rumors soprattutto dall’estero per Marcelo Brozovic. In scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno 2022, il centrocampista croato non ha trovato l’accordo con la società per prolungare. E gli estimatori non mancano, come sottolineato oggi da Calciomercato.com: “In scadenza a giugno con l'Inter Marcelo Brozovic piace a Paris Saint-Germain, Newcastle, Manchester United e Atletico Madrid”, si legge.