Inter, serve cedere: “Quattro nomi ai saluti”. E un partente certo ora può restare

L’Inter ha grandi piani per rinforzare l’organico, soprattutto a centrocampo. Ma per poterlo fare, il club nerazzurro necessita di diverse cessioni per finanziare il mercato in entrata. E Il Giorno, nella sua edizione odierna, spiega chi è in uscita ad oggi: “Le cessioni di Godin o Skriniar potrebbero essere di utili per far cassa così come i rientranti Joao Mario, Dalbert, Perisic e Nainggolan (che potrebbe tornare al Cagliari). Nodo da sciogliere anche per Martinez che da partente certo verso Barcellona potrebbe restare: la querelle Messi ha frenato gli entusiasmi del Toro che non avrebbe più le giuste motivazioni per andarsene”.