Messi all’Inter, ora ci credono anche i bookies: più probabile di Leo in nerazzurro solo…

Il Coronavirus può spingere il Barcellona a cedere Leo Messi nella prossima finestra di calciomercato che per risanare le casse può lasciarlo andare in altri top club europei come il Psg o l’Inter.

Secondo Matchpoint non è impossibile che Messi lasci Barcellona per tentare l’avventura all’estero. Tale eventualità è in lavagna a 7,50 per quel che riguarda il Psg e a 10,00 per quel che concerne l’Inter, le due opzioni attualmente considerate più probabili. L’affare si deve chiudere entro il prossimo 31 agosto. Più difficile il suo trasferimento alla Juventus: l’avventura in Piemonte si può giocare a 33,00, quella in Germania al Bayern a 20,00. A 1,05 si può giocare il fatto che resti al Barcellona.