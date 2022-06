Radu-Cremonese, accordo vicino. “Il portiere vuole prima il rinnovo con l’Inter”

Sembra fatta anche per il passaggio in prestito secco di Ionut Radu alla Cremonese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport che rivela come il portiere romeno abbia ricevuto offerte dall'estero ma l'ipotesi grigiorossa venga giudicata la migliore per lui. "La Cremonese gli offre un posto da titolare, anche se non ha perso le speranze di riportare a Cremona l’ex numero uno Marco Carnesecchi, attualmente in convalescenza dopo l’operazione ad una spalla. La Lazio, che si era interessata a lui, pare ora avere cambiato idea. Sarri vuole un portiere subito e non intende aspettare tre o quattro mesi. Radu darà una risposta definitiva quando tornerà (si tratta di alcuni giorni) dalle vacanze. Il giocatore però chiede il rinnovo con la società nerazzurra", chiosa il quotidiano.