Radu, addio all’Inter: “L’agente gli sta cercando squadra: le pretendenti”

Il futuro di Andrei Radu sarà lontano dall'Inter: il portiere romeno lascerà il club nerazzurro in estate

Il futuro di Andrei Radu sarà lontano dall'Inter. L'episodio sfortunato di Bologna ha coinciso l'ultima presenza in nerazzurro del portiere romeno che, in estate, lascerà Milano. Secondo Tuttosport, il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia: "Ionut Andrei Radu, sfortunato protagonista della papera a Bologna, lascerà l’Inter ma soltanto in prestito. Oscar Damiani, suo procuratore, gli sta cercando squadra tra le neo promosse in Italia e nel campionato francese", spiega il quotidiano.