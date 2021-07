Sky – Radu non convinto dalla Real Sociedad. Per Onana sempre più Inter

Il secondo di Handanovic non è convinto della destinazione. Per l'estremo difensore dell'Ajax i nerazzurri insistono per averlo l'anno prossimo a costo zero

Eva A. Provenzano

La Real Sociedad vira su Olsen. Raduha diversi dubbi sulla sua partenza preferirebbe in questo momento restare all'Inter. Il club spagnolo virerebbe sull'estremo difensore della Roma se il portiere interista non si convincesse sul trasferimento in Spagna.

È quanto ha riferito sul giocatore, assistito dal procuratore Riso, Gianluca Di Marzio a 'Calciomercato, l'Originale". Qualche settimana fa il suo agente, Riso, aveva confermato che sarebbe rimasto alla Roma. Ma l'Inter riflette sulla questione dei portieri. Con Stankovic per esempio destinato al prestito.

Per Onana invece, il portiere dell'Ajax finito nel mirino dei nerazzurri, si avvicina sempre di più la possibilità di approdare a Milano nella prossima stagione a parametro zero, ha aggiunto il giornalista.

(Fonte: Skysport)