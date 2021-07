CM – Radu, futuro incerto. “Ecco l’idea dell’Inter e l’opzione più concreta”

Tra i giocatori che si sono messi in mostra nell'amichevole contro il Lugano è, senza dubbio, Ionut Radu. Ma il suo futuro è incerto

Tra i giocatori che si sono messi in mostra nell'amichevole contro il Lugano è, senza dubbio, Ionut Radu e non solo perché è stato decisivo nella lotteria dei rigori. Ora però è da chiarire il futuro del portiere ex Genoa e Parma, finito nel mirino della Real Sociedad qualche settimana fa prima del no dello stesso Radu. "Per il club milanese, però, Radu non è incedibile e provare a risparmiare sul suo ingaggio da circa 2 milioni resta una possibilità concreta all'orizzonte. L'idea dei dirigenti è quella di andare a prendere un top sul mercato nel corso della prossima estate al posto di Handanovic", spiega infatti calciomercato.com.