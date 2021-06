Pedullà – Inter, Radu in orbita Real Sociedad. “Se parte, due i nomi per il vice-Handa”

Il profilo di Ionut Radu è in orbita Real Sociedad. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il portiere romeno classe '97 potrebbe finire in Spagna

Il profilo di Ionut Radu è in orbita Real Sociedad. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, il portiere romeno classe '97 potrebbe finire in Spagna. Oggi c'è stato un nuovo incontro e l'intesa sembra essere stata raggiunta. "Cosa manca? Da parte dei due club nulla, c’è l’accordo, solo che Radu vuole avere la certezza di essere titolare, non ce l’ha ma se la può giocare per diventarlo. Ecco perché in queste ore Radu sta sciogliendo le riserve", spiega Pedullà. In caso di addio di Radu, sono due i nomi caldi per l'Inter: Silvestri e Sepe.