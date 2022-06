Radu, accordo Inter-Cremonese. Pinamonti, offerte da Monza e Salernitana

Il portiere sta per lasciare il club nerazzurro e l'accordo tra i due club per il prestito c'è. Manca il suo sì. Per l'attaccante c'è la fila

Sarebbe arrivata all'Inter un'offerta importante per Andrea Pinamonti dal Monza. Non c'è solo l'interesse del club guidato da Galliani. L'attaccante, reduce dall'esperienza all'Empoli, piace anche alla Salernitana che avrebbe fatto un'offerta. Per adesso il calciatore prende tempo - confermano a Skysport - vuole capire in questi giorni di mercato se ci sono situazioni molto più importanti. Ma il Monza vuole comprarlo e l'Inter - che chiede venti mln per il giocatore- ha bisogno di incassare, ha spiegato Di Marzio a Calciomercato l'Originale.