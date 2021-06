Retroscena Radu, ecco lo stipendio percepito all’Inter: “Sepe al suo posto? C’è un motivo”

E' ancora da definire il futuro di Ionut Radu. Il giovane portiere di scuola Inter è in uscita e nel mirino della Real Sociedad

Marco Macca

E' ancora da definire il futuro di Ionut Radu. Il giovane portiere di scuola Inter è in uscita dal club nerazzurro e nel mirino della Real Sociedad. Una possibilità affascinante, ma che non avrebbe convinto il ragazzo, come si legge su calciomercato.com:

"... Nelle sue gerarchie, se proprio bisogna fare il secondo, allora tanto vale farlo all’Inter, dove da sempre si sente a casa". La trattativa tra i nerazzurri e il club spagnolo è attualmente in una fase di stallo. Le parti attendono a breve una risposta dello stesso Radu. L'Inter, in particolare, spinge per la partenza anche per una questione di contenimento del monte ingaggi. Come sottolinea calciomercato.com, infatti, lo stipendio di Radu ammonta attualmente a 2 milioni di euro:

"Per un lungo periodo l’Inter ha pensato che proprio Radu potesse rappresentare il futuro del club, tanto che in passato da viale della Liberazione si sono sempre opposti alla cessione del ragazzo, accontentandolo anche sul salario, che ad oggi è di circa due milioni di euro a stagione. Se Radu dovesse convincersi a lasciare, prende piede l’ipotesi di Luigi Sepe (...), con un ingaggio più basso rispetto a quello che attualmente guadagna Radu. Un ragionamento in linea con la politica dei tagli imposta da Zhang", conclude calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)