Inter, Radu lascerà la Cremonese a gennaio: “Ecco due squadre interessate”

L'ottimo rendimento, prima della sosta, di Carnesecchi sembra aver sancito la fine dell'avventura di Ionut Radu alla Cremonese. Il portiere romeno, infatti, è alla ricerca di una nuova sistemazione da gennaio in poi: "Sirene francesi per Radu. Reims e Saint-Etienne sono interessate al portiere romeno dell'Inter, attualmente in prestito alla Cremonese", l'aggiornamento di calciomercato.com.