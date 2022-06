Gds – Cremonese, si avvicina Radu: Inter disposta a contribuire a una parte dell’ingaggio

La Cremonese e Ionut Radu si avvicinano. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la società lombarda avrebbe praticamente chiuso il discorso per il numero 1 di proprietà dell’Inter. "Il giocatore romeno arriverebbe in prestito secco dall’Inter e la società nerazzurra sarebbe anche disposta a contribuire a una parte del suo ingaggio, non in linea con i progetti grigiorossi. Radu, che ha avuto richieste dal Reims, ha più volte manifestato la volontà di restare a giocare in Italia. La Cremonese gli offrirebbe un posto da titolare fisso dopo qualche stagione in cui le sue apparizioni in prima squadra sono state decisamente poche".