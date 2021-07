In Spagna – Ex Inter, Rafinha pronto a lasciare il PSG: ritorno in Serie A?

La permanenza di Rafinha al Paris Saint-Germain è tutt'altro che scontata in vista della prossima stagione

La permanenza di Rafinha al Paris Saint-Germain è tutt'altro che scontata in vista della prossima stagione. Secondo quanto scrive in Spagna Mundo Deportivo, infatti, il centrocampista brasiliano ex Barcellona e Inter sarebbe stato inserito nella lista dei cedibili dal club francese, che per il suo cartellino potrebbe anche 'accontentarsi' di circa 10 milioni di euro.