Rai Sport – Inter, Brozo rinnova: c’è l’intesa tra le parti. A sinistra 3 idee

L'aggiornamento sulle varie piste di mercato dei nerazzurri da parte dei colleghi di Rai Sport

Dagli studi di Rai Sport arrivano alcuni aggiornamenti sul mercato dell'Inter. Spiega Ciro Venerato: "Prossima settimana ci sarà il vertice decisivo, ma possiamo già dire che Brozovic resterà all'Inter. L'intesa è stata raggiunta per 6.5 milioni di euro, bonus inclusi, per quattro anni. Arriverà anche il rinnovo dei vari dirigenti con Steven Zhang in Italia. Kolarov andrà via, per sostituirlo le idee sono Bensebaini, Digne e Kurzawa. Per giugno idee Kostic, Ginter e Bremer".