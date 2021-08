Calciomercato Inter, non solo Dumfries: i quattro nomi sul tavolo con Raiola

I dirigenti nerazzurri stanno dialogando col potentissimo procuratore: sono quattro i nomi al centro dei discorsi

Contatti in corso. L’Inter dialoga con Mino Raiola per diverse questioni di mercato in vista della prossima stagione. Denzel Dumfries è il preferito di Simone Inzaghi per la fascia destra ed è uno degli assistiti di Raiola, proprio come Moisea Kean, accostato all’Inter come opzione per l’attacco. Col procuratore, i dirigenti nerazzurri sono pronti a parlare anche del futuro di Andrea Pinamonti, in uscita, e del rinnovo di Stefan de Vrij.