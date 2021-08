TS – Inter, anche de Vrij a rischio addio? Raiola lo offre in Premier

Il noto agente del difensore olandese sta sondando il mercato inglese per il suo assistito, in scadenza nel 2023 con l'Inter

Un altro big dell’Intera rischio addio? Ne parla oggi Tuttosport, che si sofferma sul futuro di Stefan de Vrij e in particolare sulle mosse del suo agente, Mino Raiola. “Da settimane sta sondando il terreno in Inghilterra per trovare una squadra al difensore olandese, arrivato a Milano a parametro zero dalla Lazio. La sua cessione, ancor più di altre, produrrebbe un’enorme plusvalenza per il club, visto che l’Inter ragiona su una valutazione di almeno 40 milioni per l’olandese, considerando le cifre girate quest’estate per i difensori centrali. De Vrij ha il contratto con l’Inter fino al 2023 con un’ingaggio da 4,2 milioni”, si legge. Al momento, però, i nerazzurri non hanno ricevuto alcuna proposta per il giocatore.