RaiSport – Vidal-Inter, solo contatti telefonici con l’agente. Young bloccato ma…

RaiSport ha parlato del calciomercato di gennaio e in particolare su quello dell’Inter si è soffermato su centrocampista e terzino. Sono gli uomini che Marotta e Ausilio cercano per rinforzare la rosa di Conte. E secondo quanto riporta il tg sportivo, andato in onda su Rai2, c’è attesa per Vidal ma finora ci sono stati solo contatti telefonici con il suo agente. Young sarebbe stato bloccato in attesa di capire il destino di Alonso, Emerson Palmieri e Kurzawa.

(Fonte: RaiSport)