Barcellona, Rakitic nell’affare Lautaro? MD chiarisce: “L’Inter non lo ha richiesto e…”

Nelle scorse settimane, il nome di Ivan Rakitic è stato accostato all’Inter, alla luce della volontà del Barcellona di abbassare le richieste nerazzurre per Lautaro, inserendo contropartite tecniche. L’Inter, però, ha le idee chiare e, secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, ha risposto ‘no’ al Barça per il centrocampista, in scadenza di contratto nel giugno 2021:

“La Juve era una delle squadre interessate a Rakitic così come il PSG, che fu ad un passo dal prenderlo. Erano altri tempi. Ora, con il Barça che sta negoziando con la Juve per Pjanic e con l’Inter per Lautaro Martinez, il nome di Ivan non rientra nell’affare”, spiega il quotidiano catalano che aggiunge: “Il croato non è stato offerto dal Barça né richiesto dai due club”.