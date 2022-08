Milenkovic, oggi l’agente incontra la Fiorentina: ecco le condizioni per la cessione

Sono giorni caldi per Nikola Milenkovic perché il suo futuro sarà definito a stretto giro di posta: "Fine di questa settimana, non oltre. O, meglio, oltre solo a fronte di un'offerta irrinunciabile e a condizione che sia già stato individuato il sostituto e perfino bloccato per definirne l'acquisto quasi in contemporanea: le condizioni della Fiorentina sono sempre queste e ovviamente non cambiano neanche quelle economiche, perché se la proposta economica per portare via Milenkovic non arriva a quindici milioni e del tutto inutile presentarla", spiega il Corriere dello Sport.