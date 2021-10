Ex Inter, Ranieri pronto a tornare in Premier: vicino alla panchina del Watford

Dopo la fine dell'esperienza alla Sampdoria, Claudio Ranieri è pronto a tornare in pista in Premier League

Dopo la fine dell'esperienza alla Sampdoria, Claudio Ranieri è pronto a tornare in pista in Premier League. Secondo quanto scrive gianlucadimarzio.com, infatti, l'ex tecnico dell'Inter sarebbe vicino alla panchina del Watford, che in mattinata ha esonerato Xisco Muñoz.