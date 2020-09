CorSport – Ranocchia può lasciare l’Inter gratis: l’agente lo ha proposto ad un club di A

Il futuro di Andrea Ranocchia potrebbe essere lontano dall’Inter. A riportarlo è il Corriere dello Sport che racconta che l’agente del giocatore, Tullio Tinti, ha proposto il suo assistito al Bologna, trovando però per il momento una risposta fredda. I felsinei sono alla ricerca di un difensore giovane, da affiancare al già esperto Danilo (36 anni) o in alternativa sono pronti a dirottare al centro Tomiyasu, che si è messo in luce nella stagione da poco conclusa. In terza battuta, Mihajlovic potrebbe anche adattare Medel a centrale di difesa, confermando il fatto che il Bologna non abbia bisogno a tutti i costi di un centrale ma sia pronto a cogliere opportunità. Ranocchia ha un contratto con l’Inter fino al 2021 ma “l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono pronti a far uscire a zero euro, come premio alla sua grande professionalità“, scrive il CorSport che conferma l’interesse anche di Genoa e Parma per Ranocchia.