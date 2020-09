Inter, la prima cessione è in dirittura d’arrivo. Ranocchia non convinto del Genoa. E Brozo…

Per l’Inter, ora, la priorità di mercato consiste nelle uscite per alleggerire il monte ingaggi e, al contempo, permettere l’arrivo di nuovi colpi, con Vidal in pole. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prima cessione, salvo sorprese, sarà quella di Godin al Cagliari. L’uruguayano ha pronto un contratto di tre anni a 2,5 mln all’anno con i sardi. Una volta conclusa tale operazione, i nerazzurri potrebbero discutere con il Genoa per Ranocchia, anche se il giocatore non appare molto convinto del trasferimento, e delle cessioni di Dalbert e Joao Mario, che hanno mercato in Spagna. Infine resta l’enigma Brozovic: “dopo i sondaggi più o meno convinti di Monaco, Atletico Madrid e Bayern arriverà un’offerta seria?”, chiosa La Gazzetta.