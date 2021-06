Inter, Ranocchia rinnoverà. “A Milano almeno per un altro anno: i dettagli”

Andrea Ranocchia è pronto a firmare il rinnovo con l'Inter: l'incontro tra l'agente Tinti e la società nella giornata di giovedì è stato proficuo

Andrea Ranocchia è pronto a firmare il rinnovo di contratto con l'Inter: l'incontro tra l'agente Tinti e la società nella giornata di giovedì è stato proficuo e Andrea è destinato a rimanere a Milano almeno per un'altra stagione. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le offerte per l'ex Genoa e Hull City c'erano, dall'Italia (Bologna e Cagliari) ma anche dalla Spagna e dalla Turchia. Il rinnovo è solamente da ufficializzare e potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

"Ieri il suo agente Tullio Tinti, oltre a parlare di alcuni giovani, nella sede di Viale della Liberazione ha virtualmente chiuso il discorso per la permanenza di Ranocchia, che resterà in nerazzurro almeno fino al 30 giugno 2022 (non si esclude l'inserimento di un'opzione per arrivare al 2023)", spiega la Rosea.