Inter, Ranocchia in scadenza: esiste opzione in favore del club per prolungare

Non solo Brozovic: sono sette i giocatori della rosa dell'Inter attualmente in scadenza di contratto a giugno 2022. Fra loro anche Andrea Ranocchia, uno dei veterani del gruppo nerazzurro. Anche della sua situazione ha parlato il Corriere dello Sport:

Il croato (Brozovic, ndr) è uno dei 7 parametri zero che la società dovrà gestire in questi mesi (Perisic ha già fatto sapere che non prolungherà; più fluide sono le situazioni di Handanovic, Cordaz, Vecino, Kolarov e Ranocchia, con quest'ultimo che ha un'opzione a favore del club da esercitare entro una certa data; D'Ambrosio ha un vincolo fino al 2023), il primo che è stato convocato per discutere del futuro".