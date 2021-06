Mercato, Ranocchia può restare: “E l’Inter pensa di trattenere ancora un anno pure…”

Anche quegli addii che sembravano scontati ora potrebbero trasformarsi in nuove risorse per l'Inter di Inzaghi

In un mercato che corre veloce e in cui bisogna fare gioco forza di necessità virtù, anche quegli addii che sembravano scontati ora potrebbero trasformarsi in nuove risorse per l'Inter di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Andrea Ranocchia ed Ashley Young. Due calciatori in scadenza e destinati a lasciare Milano ma che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero ora restare: