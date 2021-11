Ranocchia, doppio no estivo e ingaggio ridotto per l’Inter: il retroscena

Ha rifiutato importanti proposte per restare all'Inter e domani Andrea Ranocchia avrà un'importante chance dall'inizio

Chance dall’inizio pronta per Andrea Ranocchia in casa Inter. Sarà lui a giocare al posto di Stefan de Vrij al centro della difesa contro il Napoli. Così Calciomercato.com ha raccontato quanto accaduto la scorsa estate: “In estate si erano fatte avanti Espanyol e Cagliari che avevano messo sul piatto un contratto biennale, è stato il giocatore a dare priorità all'Inter preferendo un rinnovo annuale con opzione per la stagione successiva nonostante una proposta d'ingaggio più basso rispetto al precedente”, si legge.