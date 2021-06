Inter, rinnovo meritato per Ranocchia: “E non si esclude questo scenario per il futuro”

E' tutto fatto per il rinnovo con l'Inter di Andrea Ranocchia, che resterà in nerazzurro dopo un'altra stagione da grande professionista

E' tutto fatto per il rinnovo con l'Inter di Andrea Ranocchia, che resterà ancora in nerazzurro dopo un'altra stagione da grande professionista, affidabile e serio come vice de Vrij. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro ha firmato un contratto per un altro anno. Ma non è da escludere che il rapporto venga prolungato fino al 2023, dato il possibile inserimento di un'opzione: