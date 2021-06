TS – Inter, incontro per Raspadori e ottimismo: pronta un’offerta da 20 milioni

Gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante classe 2000, ora impegnato con la Nazionale dopo la stagione positiva al Sassuolo

Oggi Tuttosport ha aggiornato nel dettaglio sulla situazione: “Ieri pomeriggio, intorno alle 17, Tulio Tinti e Manuel Montipò hanno avuto una riunione di poco più di un’ora con la dirigenza nerazzurra. Il piatto forte della discussione, come prevedibile, è stato Giacomo Raspadori. Marotta e Ausilio hanno ribadito ancora una volta l’apprezzamento per il promettente attaccante, per cui l’Inter è pronta a offrire circa 20 milioni di euro. Un affare non semplicissimo, che non potrà essere chiuso a stretto giro proprio perché prima la società campione d’Italia deve sistemare il capitolo cessioni ed incassare liquidità. Ma in viale della Liberazione, visti anche gli ottimi rapporti con il Sassuolo, permane un cauto ottimismo sull’esito della vicenda”, si legge.