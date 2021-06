Pedullà – Raspadori-Inter? Gradimento del giocatore ma ci sono due grandi ostacoli

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un interesse dell'Inter per Giacomo Raspadori: ecco cosa ne pensa Alfredo Pedullà

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un interesse dell'Inter per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia Calciomercato, però, c'è solamente il gradimento del giocatore ma nessuna trattativa. L'Inter, prima, dovrebbe trovare una sistemazione per Pinamonti e fare plusvalenza sulla cessione del classe '99 ma, soprattutto, il Sassuolo non vuole cedere Raspadori. In più, aggiunge Pedullà, i neroverdi non danno una valutazione a Raspadori, giudicato al momento incedibile.