TS – Inter, tentativo per Raspadori: “Doppio canale preferenziale, ecco il budget”

Giacomo Raspadori è uno degli obiettivi più caldi in ottica Inter: il talento del Sassuolo piace e non poco

"L’Inter non vuole farsi sfuggire Giacomo Raspadori e ha già stanziato il budget che servirà per portarlo a Milano: 20 milioni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'idea dell'Inter di provare a prendere il baby talento del Sassuolo. Nei giorni scorsi, Raspadori è stato indicato come possibile alternativa a Lautaro, qualora il Toro partisse ma anche in caso di permanenza dell'argentino, l'Inter potrebbe affondare il colpo col Sassuolo. Tanto è vero che Marotta ha già avviato i contatti con Carnevali.