Sky – Inter vigile su Raspadori: può essere il dopo Lautaro ma non solo, gli aggiornamenti

L'Inter resta vigile su Giacomo Raspadori. Durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale" su Sky Sport, infatti, Gianluca Di Marzio ha ribadito l'interesse più volte manifestato dal club nerazzurro al procuratore dell'attaccante del Sassuolo, Tullio Tinti. Nello specifico, Raspadori è sotto osservazione dell'Inter per il futuro, ma potrebbe entrare prepotentemente nel mirino interista in caso di una cessione illustre in attacco.

In particolare, Di Marzio ha fatto i nomi di Alexis Sanchez o di Lautaro Martinez, il calciatore che in attacco ha più mercato. Al momento, però, in Viale della Liberazione non sono arrivate offerte concrete per l'argentino. Comunque, Raspadori interessa non poco all'Inter, che resta vigile sul ragazzo.