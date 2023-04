Ravezzani: “Inter, proprietà allo sbando. Forse ora serve uno come Conte e Juric”

"Quello che ho rilevato è la mancanza di carisma di Inzaghi in una società che ha enorme bisogno di qualcuno con carisma. La proprietà è allo sbando, Zhang è inseguito dai creditori da Hong Kong fino a Milano. Il problema dell'Inter è l'allenatore o una società che non ha soldi? Per questo, in questo momento serve un allenatore che sappia catalizzare la pressione. Più che un grande tattico, serve un uomo di carisma. Conte aveva questa qualità, ma non torna nemmeno morto in questa situazione".